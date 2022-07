59:51

MARSALIS: Happy feet blues (6.26). W. Marsalis. NOBLE: Cherokee (6.54). W. Marsalis. STYNE / CONDEM / GREEN: The party's over (6.07). W. Marsalis. EHRLICH: Wednesday waltz (4.06) M. Ehrlich. STRAYHORN / ELLINGTON: Portrait of Wellman Braud (4.07). D. Ellington. REID / KAYE: I'll close my eyes (5.57). D. Reece. WATTS: Blackzilla (12.40). B. Marsalis. REVIS: Son Seals (3.00). E. Revis