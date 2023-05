21:49

Escuchamos lo nuevo de The National, 'First two pages of Frankenstein', el noveno álbum de los de Cincinnati y una bajada a los infiernos para su cantante, Matt Berminger. 12 canciones que solo comparten con la novela de Shelley el sentimiento de despertar que supuso para el vocalista la lectura de sus primeras páginas tras una etapa de bloqueo creativo. Un álbum que suena a lo mejor de The National y que nos regala colaboraciones con Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens y Taylor Swift.