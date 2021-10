23:19

Este grupo @thelambrettas de Brigthon movió la década de los 70 con sus melodías y estribillos #Mod. Tomaron como símbolo la famosa moto italiana #Lambretta y con sólo dos discos crearon temas imprescindibles como "Face to face", "Dan-a-a-ance", "Go steady", "Living for today", "Cortina MK2", "Poison Ivy", "London Calling", "Run around" y "Watch Out I'm Back"... Canciones que suenan en este Cinco Pistas de Radio 5.