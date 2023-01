23:30

El público se está cansando de las propuestas del mercado. La música indie y alternativa empieza a crecer poderosamente en seguidores al no deberle nada a nadie. Bandas femeninas como Throwing Muses y Mazzy Star se alejan del sexismo estereotipado... mientras el metal más duro se enriquece con las aportaciones de Faith no More y Pantera.