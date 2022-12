25:59

Repasamos la influencia de la obra de Aldous Huxley en la historia de la música. Ensayos como 'The Doors of perception' o 'Heaven and Hell' fueron fundamentales para bandas como The Doors o The Beatles, aunque su novela más conocida y en la que nos centraremos en este episodio es 'A brave new world', en español, 'En un mundo feliz'. La banda sonora es de Eric Prydz, The Doors, The Beatles, Goldfrapp, The Strokes, The Buzzcocks y Os Mutantes.