Cinco continentes

El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado alto el fuego de 36 horas en Ucrania por Navidad, hablamos un día más de las votaciones en el Congreso estadounidense, donde los republicanos no logran desencallar el proceso de elección del presidente. Nos situaremos en el Reino Unido, que afronta un comienzo de año inmerso en las huelgas en varios sectores y conoceremos cómo está el país cuando han pasado más de 6 años del referéndum del Brexit. Analizamos cómo está el país más de 6 años después del referéndum del Brexit con el politólogo Daniel Gil. También mirarmos a Colombia para hablar de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN que no han llegado lograr un acuerdo para detener las acciones armadas por ambos bandos mientras el diálogo continúa. Conversamos con León Valencia, director de la 'Fundación Paz y Reconciliación' de Colombia y ex guerrillero del ELN.