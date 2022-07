01:00:09

Sí, esa luz resplandeciente te ayudará a salir de esa situación que creías irreversible. El sol siempre tiene ese poder y si lo juntas con canciones que suman a ese fulgor, creo que no tienes ya excusa para tirar hacia adelante. Y no hablamos de lo sentimental y de lo emocional estrictamente, sino que hablo de ese dinamismo que parecías haber perdido en tus pasos. Con la música recetada por Original Reginald de Sabrina Starke, Keni Burke, Jamie Lidell o Mayer Hawthorne creo que será más fácil reemprender el camino. Damos fe de que estas esencias acaban siendo reparadoras... pero no te alejes del sol... nunca.