No hay nadie como Chaka Khan (Parte 2)

01:00:16

La militancia racial de Chaka Khan siempre marcó sus pasos. No obstante, su música agitaba tanto las conciencias como las cinturas. Ya fuera con su grupo, Rufus, o en solitario, esta mujer proveniente de "La Ciudad del Viento" (Chicago) ha sabido llevar una carrera durante cinco décadas no solo llena de Hits y momentos imborrables, sino también una coherencia artística que le avala. No nos cansamos de escuchar sus nuevas y viejas canciones porque ahí radica la piedra filosofal de muchas noches de alcoba llenas, por supuesto, de pasión desenfrenada.