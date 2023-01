Cierra la puerta

01:00:08

¿Acaso tienes que elegir? ¿Dónde está escrito? Sí que es cierto que hay personas que se desenvuelven mejor como criaturas nocturnas y otras que "ponen las calles" por la mañana, pero no tenemos que constreñirnos en ningún caso. Original Reginald te trae canciones de Al B. Sure!, Nina Simone, Weldon Irvine o de la malograda Anita Pointer, acompañada de Earl Thomas Conley... tod@s ell@s testigos de la magia de ambos instantes... aquel en el que la noche se convierte en día... y viceversa. No, no elijas... escucha.