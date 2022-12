Es demasiado tarde para retroceder... (o no)

01:00:06

Se acerca el final del año y eso es sinónimo de hacer balance de lo acaecido hasta ahora dentro de nosotr@s. Las emociones han sido intensas y nuestras relaciones humanas se han visto salpicadas por instantes del todo dramáticos, aunque también, no se te olvide, haya habido momentos inolvidables. Para hacerte recordar lo que sentías cuando eso sucedía Reggie ha seleccionado canciones de la década de la década de los 70. Ha pasado medio siglo, pero siguen emocionando de la misma manera: Mel & Tim, Freda Payne, The Moments, Tower of Power.... melodías de seducción que harán que sepas si es demasiado tarde para rectificar.