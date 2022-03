59:44

El ser tu ángel guardián es una labor que requiere no solo dedicación, sino también un amor más trascendente del que tenemos por costumbre ofrecer en nuestro día a día. Alados o no, esos ángeles están "al lado" de nosotros. Reggie es consciente de quienes le protegen en esa dimensión y es una maravillosa sensación. Agridulce porque ya no están en el plano físico con nosotros, pero con la seguridad que te confiere tal protección. Todo ello lo jalonamos con canciones de Stacy Lattisaw, Toni Braxton, Aerosmith o el siempre recordado Jon Secada. ¿Quién es tu ángel?