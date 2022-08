29:54

Diumenge 28 d'agost és sinònim per a molts de la fi de les vacances d'estiu i el retorn a una normalitat que, cada vegada, ho és menys. La inflació ha estat la protagonista aquest any i ho continua sent, ara amb la tornada a l'escola. Enguany la despesa per fill creix un 30% respecte del curs passar, principalment per l'encariment del material escolar.



L'encariment dels preus també posa en una situació complexa els bancs d'aliments. Alguns, com el Rebost Solidari de Gràcia, tanca fins l'octubre per manca de productes i perque cada cop hi ha més demanda.