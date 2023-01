09:58

Valoració positiva per part dels Mossos a la petició de la fiscalia per demanar polseres telemàtiques per a les víctimes de violència masclista. Des del cos policial subratllen la importància de denunciar i asseguren que cal esperar l'avaluació jurídica sobre la proposta d'alertar d'antecedents per violència de gènere a les actuals parelles.