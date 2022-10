Hasta que no me duele más

59:05

El punto de partida de esta hoja de ruta es Sevilla y su Niña los Peines, que nos guiará a lo largo de este peculiar viaje y su voz será hilo conductor y punto de encuentro cuando nos sintamos perdidos. De Sevilla vamos a Islandia, visitamos a Björk, que ha sacado nuevo disco, tanto La Niña los Peines como Björk cantan a los ancestros y a las madres. Dos maneras muy diferentes de decir lo mismo y al mismo tiempo fascinantes las dos. Mientras nosotros estamos en Islandia, unos ilustres islandeses llegan a Madrid, ellos son Sigur Rós. La cosa no queda ahí... cambiamos de rumbo y nos vamos a Colombia, Argentina, México, de nuevo a Sevilla y aterrizamos otra vez en Islandia para hablar de la exposición de Ragnar Kjartansson. El disco de la semana está vez será Sea Change, de Beck, que está de celebración en su 20 aniversario. Espero que lo disfruten y lo pasen bien. ¡¡¡Buen viaje!!!

La Niña de los Peines _ Amapola en un trigal

Björk _Ancestress

La Niña de los Peines _ Mi mare me lo decía

Sigur Rós _ Stormur

Beck_ The golden age

Beck & Joy Downer _ Chain reaction

Khruangbin _ Pelota

Julio de la Rosa _ El amor saludable

Santiago Motorizado _ En qué nos parecemos

Él mató a un policía motorizado _ Yoni B

Bomba Estéreo y Manu Chao _ Me duele

Natalia Lafourcade _ Hasta la raíz

La Niña de los Peines _ Cielito lindo / De cien dificultades

José Alfredo _ Que se me acabe la vida

Ragnar Kjartansson & The All Star Band _ The visitors