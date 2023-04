Cariño, sabes que soy de otro planeta

58:46

Escuchamos lo último de Florent y Yo, Neuman, _juno, Pakete y Diego El Cigala...

Hablamos de la segunda edición del festival Fiebre del cante que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de mayo en Espiel (Córdoba). Escuchamos alguna de las actuaciones en directo de la primera edición que tuvo lugar el año pasado y desde la organización nos cuentan más detalles sobre este atractivo e interesante festival.

Escuchamos lo nuevo de Beck y de U2.

Ghosts Again - Depeche Mode

Fly To You (feat. Grimes and Dido) - Caroline Polachek

Rumba de mi estado de alarma - Florent y Yo

Calle del aire - La Kaita

Transito - Código Jondo

Soleá - El Nene de Santa Fe

_La canción que no vas a hacer hoy - _juno

Thinking About You - Beck

A la vera mía - Diego El Cigala, El Pakete Suárez

The City of Love - Neuman

Me Quito el Sombrero - Montoya & Carmona

Hace Tiempo - La Isla Centeno

The Little Things That Give You Away - Songs Of Surrender - U2