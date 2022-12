58:35

y la gloria que aquí en el planeta Tierra nos deja. También nos acompaña lo nuevo de Fleet Foxes con Tim Bernardes, de Caroline Polachek y de Juan Pérez Rodríguez. Escuchamos a The Cure y Neil Young. ¿Qué más se puede pedir?... Os dejo esta cita de Pablo Milanés para recordar lo importante de la vida: "He conocido el dolor de cerca, demasiadas veces la cercanía de la muerte con mis enfermedades. Y me doy cuenta de que la vida es mucho más sencilla de lo que uno imagina y la cotidianidad, más valiosa".