59:36

El proyecto de Adri llega a su fin pero con un montón de canciones nuevas

Después de haber empezado a publicar canciones en marzo de 2020 como Chico Sad, Adri ha decidido matar su proyecto musical por no sentirse identificado con él. La buena noticia es que lo hace con una recopilación de canciones que ha lanzado bajo el título de Soñando Contigo. ¡Hasta otra, Chico Sad!

Playlist:

ORTOPEDIA TÉCNICA - Mírame

BONAIRE - Un poco más salvaje

NAVXJA - Calcetines

RALPHIE CHOO - Santo Angel

TARIK RAHIM - Escultura Misterio

CHICO SAD - Te encontré

CHICO SAD - Soñando contigo

JIMENA AMARILLO - Indie esperanzador

GARA DURÁN - Cuesta respirar

SWISSA, KORA - desde arriba

CARLOTA FLANEUR - Alive at the same time

RODRICC - loco x ti

RODRICC, TUKI - surf x las estrellas

TUKI - M-30

LUSILLÓN, GANGES - no me dejan

VANGOURA, IRE - una noche más

GUS - viña

LISASINSON - Canción de entretiempo