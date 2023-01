Capitán Demo

01:00:49

Estrenamos "Oro parece", el próximo single de Vuelve Zinc

Playlist:

VICENTE CALDERÓN - Barcelona 92

LAS PETUNIAS - Jowar guolobitch

ANOUCK THE BAND - Las horas

TOSHO - Nada

BERNARDA - Te odio

ALAVEDRA - T-odio

DIAMANTE NEGRO - Víctimas

DIAMANTE NEGRO, ALAVEDRA - Olvídate de mí

CIUDAD CELESTE - Final de línea

ALGO - Línea 3

ALIEN TANGO - B.F.F.

AKA MATADOR - Sé que duda

RODRICC - Terramar

YUDI SAINT X - Oso

MAGIC GARDENING CLUB - So far gone

VUELVE ZINC - Oro Parece

REPION - Barrio Somavilla

LARROSA - De ningún lado