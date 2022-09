Capitán Demo

59:28

La banda de Heather Cameron regresa con nuevo single cuatro años después

Una sesión con canciones nuevas publicadas este verano y también con el regreso de la banda catalana Heather, que acaba de lanzar su primer single en cuatro años y empieza nueva etapa junto al sello La Castanya.

Playlist:

KAY ROSE, SENSEVEN, SHEGO - de vuelta al cole

PIPIOLAS, BEGO - Domingo raro

LA PALOMA - El adversario

LAS PETUNIAS - La cena

TODO MAL - Guiri en mi ciudad

NO FUNCIONA - Monopoly

HNOS MUNOZ, GAZZI - Chico serio

KIMBERLEY TELL - Y si

MANI DII - 4m0r R0b0t

MARIAGREP, CARREÑO - La playa

VANGOURA - Chino cada martes

BLACKPANDA - Naranja Paraíso

HOONINE - Fútbol

HEATHER - When a love is timeless

HEATHER - The walker and the wall

HEATHER - Heaven or Las Vegas (Cocteau Twins)

EVRIPIDIS AND HIS TRAGEDIES, ELSA DE ALFONSO - Alegre persona triste

Foto de Heather por Alex Sarda.