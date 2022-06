59:33

Estrenamos "No lo sé", próximo single de la artista darky mallorquina SOFIA

La mallorquina SOFIA (miembro también de Escorpio y Barrera) regresa con "No lo sé", nuevo single publicado con el sello asturiano Humo Internacional. También escuchamos el nuevo EP de La Trinidad, a Marta Movidas versionando el gran hit Crepus y nuevos singles de Penélope, Vangoura o Cuchillas. ¡Este Capitán Demo se merece un once!

Playlist:

LA TRINIDAD - Las Vistas del Barrio Alto

DALSI - Primavera

ALÉRGICAS AL POLEN, ARIOX - No et canto amb pena

DERRUMBE - El jinete

PENÉLOPE, IRENEGARRY - Vete por ahí

PENÉLOPE - Salvavidas

IRENEGARRY - A W

SOFIA - No lo sé

MARGARITA QUEBRADA - Gas lágrima

AMOR BUTANO - Alicia

JULIA AMOR - super extraño

MARTA KNIGHT - I’m here

MARTA MOVIDAS - Mi fábrica de baile (Joe Crepúsculo)

SAN TOSIELO - Nada que ver

VANGOURA - un poco sí…

MALAMUTE - Una gran decepción

CUCHILLAS - 64 diamantes