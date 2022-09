01:01:24

Nuestros tres festivales favoritos se celebran el mismo fin de semana. ¡Vivan!

Desgranamos los carteles de tres pequeños grandes festivales a los que seguir la pista en los próximos días.

De la tercera edición de Sielo (23 de septiembre en Cuttoo, Madrid), destacamos:

ANA WEBB - Juntos en el coche

TEO PLANELL - sirocco

TEO PLANELL - (The Place)

FÚTBOL FANTASMA - El siglo del verano

FÚTBOL FANTASMA, CIRQUI - Buitre

EL MOMENTO INCÓMODO - Lo que no me das

DIANKA - Solo me queda cantar

Del 13º aniversario de Autoplacer (24 de septiembre en CA2M), suenan:

SOFÍA - Dragones en mi portal

LA MEDIA DISTANCIA - El Berrón

EQX - LENTO

GRANDE AMORE, MUNDO PRESTIGIO - Mundo Nuno

MEJORES AMIGAS - Tu final

ETERNA JOVENTUT - Mucho amor

Y de la vuelta al formato grande de Truenorayo (22, 23 y 24 de septiembre en La Mutant (Valencia), pinchamos:

LABORDE, TURIAN BOY - Flotando

AMOR BUTANO, LABORDE - La Plaza

XENIA - Desde la Luna

MALAMUTE - Almas gemelas

ROCIO SAIZ, FERNANDA ARRAU - Autocensura