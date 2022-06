59:09

Iggy Rothman estrena en Capitán Demo su primer single en castellano, "si me muero, llorarías?"

Poco después de publicar su último EP en 2022, AKA Matador regresa cantando en castellano y con cambio de estilo. "si me muero, llorarías?" es su próximo single y hoy lo estrenamos en Capitán Demo. También escuchamos lo nuevo de Rothrigo, Los Recuerdos, Lisasinson, Yarea, François o Ankli. ¡Un Capitán Demo para llorar de la emoción!

Playlist:

LOS RECUERDOS - Mundo Moderno

LISASINSON - Canción de entretiempo

PRINCESA NEÓN - Tú me quieres?

AKA MATADOR - si me muero, llorarías?

SHANGHAI BABY - 10 minutes

ROTHRIGO - Avoid everything forever

LUSILLÓN - Me gustaría gustarte

FRANÇOIS - Dónde iré

KIMBERLEY TELL - Me cansé

TOMMY 3 BALAS - BAE 2

YAREA, KICKBOMBO - Algo azul

DANIEL SABATER - un poco más

TAURO, KORA - <10

DORA - Te vas

THE CRAB APPLES, ANNE LUKIN - Seguiré bailando

SAN TOSIELO - Nada que ver

ANKLI - Colocao

MARTA KNIGHT - I hate dancing

CONFETI DE ODIO - Estrella