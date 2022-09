01:00:07

Un masaje musical para afrontar la vuelta con toda la calma

Playlist:

BORJA NIUT - Time to reflect

TOORAI - me contradigo

LA CLARIDAD - La Orilla

CUCUIBU - Donde Tú Estés

DA SOUZA - Fotogrames

COLECTIVO DA SILVA - Invítame a tu casa

DANI - Fui yo

MARC SEGUÍ, XAVIBO, ÇANTAMARTA - Always Vacaciones

SLIM SAMURAI, TAURO - Aquel Verano

MTINES, YAUNEST - Si tu m’ho demanes

AMORE - Fuensanta De Noche

PACO MORENO - Mirada de pirada

MORREO - Mosquito

LILDAMI, SR. CHEN, XAVIBO - Mediterrani

SWÏSSA, KORA - R34LID4D

DANIEL SABATER - un poco más

ARIOX - QUÈ M’ESTÀ PASSANT?

CHILL CHICOS, ARON - Diamantes

YES I M - Se acabó el verano

Foto de Dani por Silvia Coca.