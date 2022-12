59:21

Un radiomasaje musical a cargo de nuestras bandas emergentes favoritas

Playlist:

PABLO REYES - Nuestra Navidad

KILLIN’ CACTUZ - No me lokito

JIMENA AMARILLO - Indie esperanzador

MIQUEL - Veure món (.,)

CASERO - Cosas que creo

BOSCO HERRERO - los cerezos !!!

JUDELINE - Zahara

EVA PUC, ALEX GRANERO - To Borrachos

GANGES - 100tas

TAURO - Saltar

LAURA KATZE - Un ritual

CRISTINA LEN, ALBA MBENGUE - por qué?

CHILL CHICOS - Speakin chicos

MENTIRA - lo siento por ti

AGOSTO - vídeo de casa

MIRA PAULA - Buena Gente

DANIEL SABATER - fue bonito mientras duró