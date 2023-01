Capitán Demo

01:00:23

Morreo, Adiós Amores o Hnos Munoz rescatan tradiciones musicales en sus canciones

Morreo, Adiós Amores o Hnos Munoz rescatan tradiciones musicales en sus canciones







Playlist:

SECUNDARIA - Oye, que perdón

DIAMANTE NEGRO - Luz de gas

AMIGAS ÍNTIMAS - Verano muerto

HEATHER - Beyond the pale

TOMÁSSS - Me pongo un poco sad

HNOS MUNOZ - SNQ / Una virtud

JIMENA AMARILLO - Me lo kiero imaginar

TOSHO - Y ya

DIANKA - Solo me queda cantar

DERRUMBE - El jinete (Federico Gª Lorca - Paco Ibáñez)

MORREO, ADIÓS AMORES - Los turistas

YAUNEST - Neck pain

CUCUIBU - Donde tú estés

TOLDOS VERDES - Grito tu nombre

ST FRANCES - Do you know my name?

YAWNERS - Rivers Cuomo

LA TRINIDAD - Las vistas del Barrio Alto