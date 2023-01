Capitán Demo

58:58

Las hermanas Marina y Teresa Iñesta están publicando las mejores canciones de su carrera

Playlist:

REPION - Barrio Somavilla

JANIRE - Píxel Negro

EL MOMENTO INCÓMODO - Lo que no me das

AIKO EL GRUPO - Sexo Fender (Cenicero)

CONSTANZA - Luna Rossa

TRASHI - Playa flamenca

GANGES - He comprado margaritas

SWISSA, KORA - Desde arriba

COCO BAZAR - Mami Van Gogh

LA PLATA - Real

THE CRAB APPLES & RUIDO ROSA - Hay luz

MAGIC GARDENING CLUB - 2 wrongs

BUENO PERDONA - Lince ibérico

JUAN AZUL - Alicia