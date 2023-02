59:57

El valenciano Diego Santos publica su mejor canción como Santas, "Ciudad del Amor"

¡Nuevas bandas siguen llegando a Capitán Demo! Hoy te presentamos a Santas, proyecto del músico valenciano Diego Santos, que acaba de publicar su tercer y mejor single, "Ciudad del Amor". También escuchamos el debut de la artista canaria Yavy (batería original de Ginebras) y una canción todavía inédita de una nueva banda en Madrid llamada Celeste Imperio. ¡Capitán Demo os ama!

Playlist:

SANTAS - Ciudad del Amor

AKA MATADOR - Sé que duda

CELESTE IMPERIO - Rabieta

YAVY - Deja las drogas

CARLOTA - Tobillos

TEO PLANELL - Demian

LAURA KATZE - Regular

MARENITAS - Las peliculitas hacen pupita

BRIGITTE LAVERNE - No puedo olvidarte

BLOODSTEIN - Algo complicado

GOMZ - Se apagó

ANT COSMOS - Mariana

AXELOT, ARMAS - El búho

ANOUCK THE BAND - Las horas

CLOUDE - Got tired (directo Capitán Sielo x Los Invernaderos)

FRANÇOIS - Mi mente es un laberinto

GANGES - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

JIMENA AMARILLO - Porque tú lo sabrías