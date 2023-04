59:44

El componente de la banda mallorquina Bilo suena en este programa dedicado a proyectos paralelos

Valverdina es María, del grupo Cariño. Renoir Gafe acaba de llegar a plataformas como el alter ego musical de Benoit, de Diamante Negro. También Pol, batería de Diamante Negro, se estrena en solitario como Desmai. Carlos, vocalista de Colectivo Da Silva, acaba de publicar su primer álbum como Caraballo. Y luego está Marc Mas, componente del grupo mallorquín Bilo, a quien escuchamos en solitario con "Albert" en este Capitán Demo dedicado a proyectos paralelos.

Playlist:

CARRERA BLANCA - Léeme el horóscopo

LOS B.E.S.O.S. - Chuches

THE DOPLERS - Mil canciones

SHANGHAI BABY - Is this the right time

ALIEN TANGO - Kinda happy, kinda sad

VALVERDINA, TURIAN BOY - una mariposa de color azul se posó en mi ventana mientras te escribía esta canción

RENOIR GAFE - final feliç

DESMAI - Trencadís

CARABALLO - Nube negra

MARC MAS - Albert

AVICA - You could never do that

LU DEMIE - Mercromina

YAVY - Te abandonaré (poco a poco)

RENALDO & CLARA - S’esta millor al carrer

KAY ROSE, SENSEVEN - Bien o mal

PENSAMIENTO ÚNICO - Duele

CARLOTA - Déjame durmiendo