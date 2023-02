59:48

Especial "Producido por..." para conocer la faceta como productora de la pianista y compositora Tere Gutiérrez, que publica sus canciones como Ganges. Acompañan a Tere en el estudio Lusillón y Sofía Amores y nos cuentan sus experiencias con Ganges como productora. También estrenamos un tema inédito de Sofía Amores y otro de Marinita Precaria. ¡Power trío en este Capitán Demo!

Playlist:

GANGES - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

ESTRELLA FUGAZ - Aún no sonamos en la radio

GANGES - Nunca

VERA NOOR - Valentía

MIRA PAULA - Godard

LUSILLÓN - Hace un día horrible

LUSILLÓN, GANGES - No me dejan

SOFÍA AMORES - Que no

LUSILLÓN - Caímos las dos

SOFÍA AMORES - Nunca tengo tiempo

SOFÍA AMORES - No fui tan buena

SOFÍA AMORES, ALE VÁEZ - Mejor que yo

MARINITA PRECARIA - Final explicado