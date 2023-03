Capitán Demo

58:58

Y con las canciones de Amor Líquido, Lisasinson o Monteperdido

Playlist:

MONTEPERDIDO - Daño físico

LISASINSON - Canción de entretiempo

LAS PETUNIAS - A pleno pulmón

AMOR LÍQUIDO - Marimacho

TURIAN BOY, STEHEN PLEASE - Tan bien

AMORE - Disneyland Paris

GHOULJABOY - Tornado!

JUAN AZUL - Me dijo ser tuyo

TRISTÁN! - Osaka

ALEQUI - Igual un día (prod. Detunedfreq)

GOLDB - Encima de las nubes nunca llueve

SOFÍA AMORES - Nunca tengo tiempo

CRISTINA LEN, DIANKA - El toro y la luna

HNOS MUNOZ - Eemmt (en el momento más tardío)

JUICY BAE - La última vez

CHILL CHICOS, SEBASTIÁN CORTÉS - De vuelta a la ciudad

IRENEGARRY - Dime que me calle

VERA NOOR - Valentía