Capitán Demo

59:08

Miembros de Futuro Terror o Finale debutan como Perdón Por Todo con la ayuda de Diego Escriche

Valencia tiene nueva banda. Se llaman Perdón Por Todo y son un quinteto que viene de la escena punk cercana a grupos como Finale o Futuro Terror. Ya está publicado su primer EP, homónimo, que cuenta con la colaboración de Diego Escriche (La Plata) y editan de la mano del sello asturiano Humo Internacional.

Playlist:

PACO TE QUIERO - Pase lo que pase

MURO MARÍA - Ese sentimiento

PERDÓN POR TODO - Se te hace tan tarde…

DALSI - Amor, me paso el día contigo

TOORAI - A veces caigo

KILLIN’ CACTUZ - Chicle

JULIA AMOR - El reflejo

IÑIGO SOLER, VALDIVIA - Adiós

KEEZYPORTA, VALDIVIA - Ego

BARRY B, GARA DURÁN - Puntería

ODDLIQUOR - Amor propio

DIPHDA - Changes (XXXTentacion)

BLOODSTEIN - Todo lamento (Natalia Lacunza)

ALEQUI - Igual un día (prod. detunedfreq)

KORA - Si tú kieres

LUNA VALLE - Muy nerviosa

SEBASTIÁN CORTÉS - Cuando me tocas