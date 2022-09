59:22

Bratty con Yawners, Mira Paula con Ganges... ¡una nueva selección de canciones creadas entre dos!

Playlist:

BRATTY, YAWNERS - Mi habitación

NAVXJA, TURIAN BOY - Como Edward Cullen en Luna Nueva

FLAVIA MARSANO, TURIAN BOY - Azul

MIRA PAULA, GANGES - Alice et Moi

TEYOU, TAURO - Tu cielo

TAURO, RAKKY RIPPER - Se quemó

TUMACA, CITRUS CITRUS - Boy you fell

CHICO BLANCO, SIMONA - STOP

DIPHDA, FECTRO - high and drunk

GOMZ, ALICE WONDER - ZIGZAG

JORDAN BOYD, ZEPER - Dile a tu novia

TOURJETS, PABLO VERA - Lento (Julieta Venegas)

SAN TOSIELO, ONE PATH - No te vi venir

TOMMY 3 BALAS, JUNNY CHOI - Summertime

NICO B., COSME PELOTILLO - Nenúfares

TAURO, KORA - <10

FUJI?, JUNNIO - la luz