Capitán Demo

59:42

Juan, Sofía y Marcos buscan algo más pop y con humor en "Contribuyente"

Pleens surgieron en Madrid en 2019 como la banda de Juan, Sofía y Marcos, un power trío que hacía música cercana al shoegaze, el dreampop y el postpunk. Su disco debut, 'Mejor cerca', se publicó en 2022 pero ahora los Pleens emprenden una etapa menos ruidosa y oscura. En "Contribuyente", su nuevo single, buscan algo "más pop, más fresco y con humor".

Playlist:



PLEENS - Contribuyente

LA MILAGROSA - Coletero

BLOODSTEIN - Algo complicado

CALA VENTO - Conmigo

LA PLATA - Ángel gris

ALCALÁ NORTE, SUNEO - 420N

AGOSTO - Algunos días

MAGIC GARDENING CLUB - Satellite

GHOULJABOY - Tornado

IRENEGARRY - Contéstame a la historia

JUAN AZUL - Me dijo ser tuyo

SAN TOSIELO - Llueve / Ya no llueve

RENALDO & CLARA - Globus

SEBASTIÁN CORTÉS - Cuando me tocas

CHILL CHICOS, SEBASTIÁN CORTÉS - De vuelta a la ciudad

RADIO PALMER - Solo en casa