00:09

Estrenamos "Entretela", tema inédito del inminente primer EP del barcelonés MTINES. También estrenamos nuevas canciones de shego y Lisasinson versionando a interrogación amor. Debutan en Capitán Demo bandas emergentes como Agosto, Janire o Guille Solano. Esta temporada en Radio 3, ¡música nueva todos los fines de semana!

Playlist:

RADIO PALMER - Boys don’t cry

LISASINSON - tú y yo (interrogación amor)

SHEGO - vómito (interrogación amor)

BRECHA - Entre la herida y la gloria

AGOSTO - Jeanne Dielman

FUZZYBRAINS - Pure

PAULAMÚN - tantos días

MTINES - Entretela

RUSOWSKY - B.I.L.L.

TEARS TO GO - Electronics

BUENATARDE - Anda con cuidado

JANIRE - Bona Nit

LIMALIMÓN - Perdón

PERDÓN & GUILLE SOLANO - Otra vez (otra vez)

GUILLE SOLANO - Romance Romántico (Mujeres)

CHAVALES - La conversación

STEPHEN PLEASE - Aquel verano (Marisol)