Capitán Demo

01:00:21

Estrenamos el próximo single de la banda madrileña, producido por miembros de Cora Yako

The Doplers nacieron como dúo con sede en Madrid cuando publicaron en 2019 su primer single, "Here I am". La búsqueda de un nuevo sonido les llevó a lanzar entre 2021 y 2022 nuevas canciones alejándose del lo-fi y cantando en castellano. Así nació su primer EP, 'Somos un desastre' (2022), y ahora, The Doplers emprenden una nueva etapa enseñando el primer single del que será su primer disco. Hoy estrenamos "Mil canciones", de The Doplers, producida por Carlos y Luis, miembros del grupo Cora Yako.

Playlist:

SHEGO - Me lloro toda

INNMIR, VALVERDINA - Quien me quiere (no me quiere contigo)

THE DOPLERS - Mil canciones

DIAMANTE NEGRO, ALAVEDRA - Sale mal

TOORAI - A veces caigo

ANKLI - Dime que no cante

GARA DURÁN - Ensueño (prod. Oddliquor)

ODDLIQUOR - Hermanita

BLACKPANDA - Nicotina

BORJA NIUT - Horas

TURIAN BOY, STEPHEN PLEASE - Tan bien

KORA - R3alidad

YAVY - Deja las drogas

TOMÁSSS - A veces estoy bien

LUSILLÓN - 1 minuto pls

EL ÚLTIMO VECINO - Demasiado

CUTRE - Lo de siempre

AFTER TOMMY - Fue lo mejor