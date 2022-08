01:00:07

Entre ellos, el debut en formato corto de Sofía Amores, Shanghai Baby o Lord Malvo

Playlist:

PARARRAYOS - Playa del Prat

LORD MALVO - Muebles del Ikea

MURO MARÍA - Estoy pensando en dejarlo

ALAVEDRA - Psicópata

SHANGHAI BABY - Congratulations

JODER JUAN - Mermelada

VALDIVIA - Lo malo conocido

DORA - IM PRESS

BLACKPANDA - De cero

JIMENA AMARILLO - Pantalones de pana

SIMONA - VINO Y BLUNT

TOORAI - me contradigo

ARAPIENTE - un am<3r

SOFIA AMORES - pero no sé

DELGAO, D3LLANO - Su cabeza en mi pecho

MARCELO CRIMINAL - First Dates

LA TRINIDAD - Las horas que trabajo

AMY - Dreams