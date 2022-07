59:47

Carrera, From, Malamute o Marta Knight dan el salto al disco largo.

Playlist:

MEDIAPUNTA - Camiones por el Dakar

YAWNERS - El Máximo Solar

CARRERA - Las cosas caducan

PLEENS - Sota, caballo, rey (huyes otra vez)

MALAMUTE - La Oreja de Van Gogh

PANTOCRATOR - Polígrafo

CARIÑO - no me convengo

FROM - Cada momento que te vi

MARTA KNIGHT - Strange times forever

ALANAIRE - Desitjau-mos Sort

XENIA - Para que no duela

CHILL CHICOS - NI TAN MAL

INTERROGACIÓN AMOR - una manera perfecta de morir

PUTOCHINOMARICÓN - DM

NEVVER - Tiernos maullidos eléctricos

PACO MORENO - Así es

ADIÓS AMORES - Noche iluminada

BILO - Charly is in NY

Foto de Carrera por Sharon López.