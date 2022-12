59:46

Estrenamos el nuevo single doble de este dúo con origen en Canarias

San Tosielo son Pablo y Adrián, dos artistas canarios afincados en Madrid que en 2021 publicaron su primer tema como San Tosielo. En 2022 lanzaron un EP de versiones y ahora vuelven con un doble single titulado "Llueve / Ya no llueve". ¡Y estrenamos ambas canciones en este Capitán Demo!

Playlist:

HEATHER - Fallen empire

LEIA DESTRUYE - Por los dos

BUENO PERDONA - Toma mucha fruta (Bom Bom Chip)

ETERNA JOVENTUT - Ayúdame (ABBA)

LAS ODIO - Conjuro / Maldición

LA PALOMA - Algo ha cambiado

SHANGHAI BABY - Lean on me

ODDLIQUOR - Hermanita

JUDELINE - Zahara

SAN TOSIELO - Llueve

SAN TOSIELO - Ya no llueve

BLANTX - algo tendrás que

MARIALLUISA - Feel free

AIKO EL GRUPO - Sexo Fender (Cenicero)

TATUAJE - Ruido Blanco

FRANÇOIS - Mi mente es un laberinto

SELVA NUA - No m’es

COCO BAZAR - Mami Van Gogh