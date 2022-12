01:00:06

El 9 de diciembre se celebra en la Sala El Sol de Madrid la primera edición de Jarana Fest, un nuevo concepto de mini festival ideado por Janire y Malena (El Momento Incómodo), que tocarán en la primera edición de Jarana junto a St Frances (antes Santa Mónica).

Hablamos con todas, nos ponen al día de sus proyectos, estrenamos singles y demos, tocan por separado y después versionan juntas un tema de Soledad Vélez. De verdad, programón.

Playlist:

GANGES - He comprado margaritas

BRIGITTE LAVERNE - No puedo olvidarte

CASERO - Yo me quedo aquí

ST FRANCES - Do you know my name?

JANIRE - Bona Nit

EL MOMENTO INCÓMODO - Antes de que pase

SANTA MONICA - Apparently

ST FRANCES - Lover Part 2 (Acústico)

EL MOMENTO INCÓMODO - Mejor Ahora

EL MOMENTO INCÓMODO - Algo que contar (Acústico)

JANIRE - Píxel Negro

JANIRE - Buenos Días (Demo)

JANIRE - La Playa (Acústico)

ST FRANCES, JANIRE y EL MOMENTO INCÓMODO - Ya sé (versión de Soledad Vélez)

RUIDOSA - Por qué te vas? (versión de Jeanette)