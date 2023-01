59:46

Pinchada y entrevista con Borja, de Chicxs Rosas, que hace música en solitario como Goldb

Borja hace música como Goldb y también forma parte del grupo Chicxs Rosas. Hoy viene a Capitán Demo con su nuevo single y con una selección de sus artistas actuales favoritos.

Playlist:

GOLDB, 936 - Encima de las nubes nunca llueve

GOLDB - La chica del andén de enfrente

L’VOY, ICESPLINTER - Capri

ALI ABELLÁN - Tu forma de querer

L’HAINE, NORMANBATE$ - 130 Freestyle

RALPHIE CHOO, BARRY B, DRUMMIE - Rookies

BON CALSO, DRED BEY - El último trago

FRAN LAOREN, BLNCO - Perdices

JUDELINE - Tánger

ODDLIQUOR - Hermanita

TRASHI - Ojalá que no te hubiera conocido nunca

JIMENA AMARILLO - Cuando ya no me quieras

JUICY BAE, YESAN - Malas Lenguas

JEDET, MYGAL - Me pongo a llorar de lo mucho que te quiero

SHAZER 666 - Rock N Roll