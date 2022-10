59:04

La artista gallega publica un tema increíble producido por Kora y Javi Aguilar

A Paloma la conocimos en 2021 cuando publicó la canción "A otra cosa (mariposa" junto a AMORE. Ahora la escuchamos como PALOMA PALOMA haciendo una versión de "Quen poidera namorarla", canción que Luis Emilio Batallán musicó en 1975. El tema está producido por dos héroes de la nueva escena nacional, Kora y Javi Aguilar, y nos enseña a Paloma Paloma en su mejor momento.

Playlist:

ROJUU, CARZÉ - Lugar Seguro 3.0

RALPHIE CHOO - Bulerías de un caballo malo

KIMBERLEY TELL - Poeta

MARIAGREP - La playa

PALOMA PALOMA - Quen poidera namorarla

CONSTANZA - LUNA ROSSA

CHILL CHICOS - Ni tan mal

MENTIRA - arrepentido

PENÉLOPE - Paciente Cero

VIOLETA - Solaz

MIRA PAULA - Oh La La

FRANÇOIS - Cadaqués

TRASHI - mal mal

NICKY.O - tarde

BEAROID, NICKY.O - Infierno

IRE - Olas rotas

SWISSA, KORA - desde arriba

DORA - Feel it (B.S.O. Rainbow)