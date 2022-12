59:12

¡Vuelve Zinc! ¡Vuelve Hits With Tits! Todo estrenos en este Capitán Demo que reproduce, íntegro, el nuevo disco recopilatorio Hits With Tits: ¡12 canciones creadas por mujeres comentadas por sus creadoras!. También te enseñamos cómo sonará el próximo single de los barceloneses Vuelve Zinc, "No me irá bien", y las novedades de Garabell, Marta Movidas y Cala Vento.

Playlist:

GARABELL - Otra noche

CALA VENTO - Equilibrio ’

VUELVE ZINC - No me irá bien

MARTA MOVIDAS - La flor de loto florece dos veces

BÁRBARA GRAMAGÊ - Mi Figa

ETERNA JOVENTUT - Ayúdame (S.O.S. de Abba)

RUISEÑORA - Objeto volador no identificado

AÍDA - Por qué no te quedas

ANTÓNIMA - Elemento

VALERIA FEIGAN - Maniquí

LAS WONDER - Mamá

BELLX - Pra Você

AMARILLO FIESTA - Una grupi más

GREEN T - Bossarrita

SOFÍA CHAIX - Expectativas

LA HERMANA DE MIGUEL - Lo que esconden los segundos

LISASINSON - Los consejos del Rey Baltasar