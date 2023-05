Capitán Demo

59:39

Despedimos al cuarteto madrileño C.a.r.r.e.r.a., que han anunciado su separación pero continúan en la música a través de otros proyectos musicales como CORTE!, hannaplum, irenegarry, valverdina o Janire. También escuchamos lo nuevo de Toorai, Alequi con detunedfreq o mentira junto a dani.

Playlist:

TOLDOS VERDES - Tour de Francia

CIBERCHICO, DANIEL DANIEL, CARLOTA - Todos esos años (Pop version)

CARLOTA - Bye Bye

PIPIOLAS - San Peter

SAN TOSIELO - Te llevo a donde sea

JOANLUPI, CARAMELO - Ara que som joves

YAVY - Te abandonaré (poco a poco)

TOORAI - Na me faltaría

IUKY - Superloved!

MENTIRA, DANI - No sé qué decirte

TELECLUB - El Karry

ALEQUI, DETUNEDFREQ - Claro que duele

ISATOFU, STARGGIRL - No me iré

C.A.R.R.E.R.A. - Las cosas caducan

CORTE! - Una rata

AUTOESCUELA - Arthur

RENOIR GAFE - Quedará en nuestra mente (demo) (versión de Amaia)

GALGO LENTO, KRIS TENA - Deixam en pau

KORA - R3ALIDAD