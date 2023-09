Capitán Demo

59:09

Del 28 al 30 de septiembre se celebrará en Valencia la 10ª edición del Festival Truenorayo, un festival feminista, volcado con la ilustración y con la música emergente. Escuchamos a varios de los grupos del cartel, comentamos sus actividades adicionales y también tenemos tiempo de despedir a Muro María :_( y escuchar las novedades de Ashleys, Ivansan o Nos Miran.

Playlist:

MURO MARÍA - Ese sentimiento

PACO TE QUIERO - Demolición

PERFECTO MISERABLE - Si todo va bien (por qué estoy tan mal???)

ISATOFU, STARGGIRL - No me iré

GARABELL - La otra canción

ASHLEYS - Plasta

NOS MIRAN - No quiero el control

AMOR BUTANO - Planeta Venus

IVANSAN - Tormenta

RODRICC - Tengo una tristeza que nunca acaba

GANGES - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

LAS PETUNIAS - Sezar Blue

PIPIOLAS - Romancero propio

SIMONA - Meloni

MERINA GRIS, HOFE - Nadie cuando lloro

AXOLOTES MEXICANOS - Amarre

LA PALOMA - Bravo Murillo