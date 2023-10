59:12

Escucha ya "Responsabilidad emocional", el próximo single de Amalia Tal Vez

Capitán Demo se viste de estreno para presentarte "Responsabilidad emocional", el single que Amalia Tal Vez publicará el 5 de octubre. Influencias desde Olivia Rodrigo hasta The Ronettes resuenan en este tema de inspiración 60's producido por José Doel en Los Invernaderos (Madrid).

Playlist:

LISASINSON - Mochi

ASHLEYS - Las flooores

LAS PETUNIAS - Jowar guolobitch

AMALIA TAL VEZ - Responsabilidad emocional

LOUSER - Soy una pesada

LUSILLÓN - No te hace falta mentir

MAYORMENTE SOLEADO, BERT BERT - Ancho

HUGOJUGO - Cr30 qu3 n0 pu3d0 +

MASUNO, LU DEMIE - Pasado pisado

LU DEMIE - Pretty Woman

RODRICC - Soy peor (sin ti)

THE CRAB APPLES - Sin ti

SHAKEITMILA, CELIA BECKS - Resaca de verano

THE DOPLERS - Mil canciones

DIAMANTE NEGRO, BIANCA STECK - Te echo de menos

CONSTANZA - RR / Ruleta rusa

CARO RARO - Kemono tu kimono