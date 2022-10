59:23

Mira Paula x Édith Piaf, Navarri x Amaia o Rusowsky x Rosario

Julieta Venegas, Lana Del Rey o Shakira también son referentes de nuestras bandas emergentes. ¡En este Capitán Demo te las sabes todas!

Playlist:

MARTA MOVIDAS - Mi fábrica de baile (Joe Crepúsculo)

PIPIOLAS - What dreams are made of (Hillary Duff)

FIRMADO, CARLOTA - La niña imantada (Love of Lesbian)

SAN TOSIELO - Lamento boliviano (Enanitos Verdes)

TOURJETS, PABLO VERA - Lento (Julieta Venegas)

RUSOWSKY - q bonito (Rosario)

FRAN LAOREN, ZCNDNA - Pero a tu lado (Los Secretos)

MORI, TRISTÁN! - Tenía tanto que darte (Nena Daconte)

IRENEGARRY - Puto Normando (Lana Del Rey)

PALOMA - Quen poidera namorarla (Luis Emilio Batallán)

SUAI SUAVE, VAN171NO6 - noxe en vela (Guaraná)

GEWRL, TAURO, TURIAN BOY - Eternal flame (Bangles)

AMOR BUTANO - Loba (Shakira)

CONFETI DE ODIO - Viernes siento amor (Yo La Tengo)

QUIRKYODDGIRL - Ya no te hago falta (Sen Senra)

MENTIRA - 911 (Sech)

NAVARRI - Nadie podría hacerlo (Amaia)

MIRA PAULA - Na de na (Édith Piaf)