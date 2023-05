Capitán Demo

59:18

Mentira con dani, Rombo con Mujeres o Joanlupi con Caramelo. ¡Vivan los juntes!

Playlist:



MENTIRA, DANI - No sé qué decirte

YAREA, POLE, KICKBOMBO - La culpa

CHILL CHICOS, DELGAO, D3LLANO - Bandido sufridor

ALEQUI, DETUNEDFREQ - Cuatro estaciones

CARIÑO, GIRL ULTRA - Locochona

ISATOFU, STARGGIRL - No me iré

CIBERCHICO, DANIEL DANIEL - No quiero verte llorar

JOANLUPI, CARAMELO - Ara que som joves

ALCALÁ NORTE, SUNEO - 420N

ROMBO, MUJERES - Vibracions

ALAVEDRA, DIAMANTE NEGRO - Sale mal

DIAMANTE NEGRO, BIANCA STECK - Te echo de menos

KEEZYPORTA, VALDIVIA - Ego

POCO CONOCIDO, MEDIANOCHE - Qué + me da

BERNARDA, CARLOTTA COSIALS - Corazón roto

SIMONA, AMORE, IREGENARRY - Duelo

DINAMARCA, RALPHIE CHOO - Fubu

GARA DURÁN, BARRY B - Puntería