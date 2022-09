59:51

Se acaba el verano pero no los festivales. ¡Bienvenidos al renombrado Festival·B!

Durante 4 años el Festival Cara·B se celebró en la Fàbrica Fabra i Coats (Barcelona) con el objetivo de tomar el pulso a la cara b del panorama musical. Este año vuelve con el nombre de Festival·B y con el Parc del Fòrum como sede. Hoy nos fijamos en los nombres más jugosos que tocarán los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el festi, yendo mucho más allá de los cabezas de cartel.

Playlist:

LOS REELS - Bahía Gresca ’

LIKE U - Ya se acaba el verano

NO FUCKS - fiesta en la playita

STEPHEN PLEASE - Me trae flores

HICKEYS - Oneness

LEIA DESTRUYE - Tentar a la suerte

PUZZLES Y DRAGONES - El final de mi felicidad

RIPOLL - Podemos seguir

BONAIRE - Un poco más salvaje

CASERO - Cosas que creo

AMOR BUTANO - Crisis (Efecto 2000)

CALA VENTO - Sin apenas conocernos

SHEGO - oh boi

VVV [TRIPPIN’YOU] - Lluvias de marzo

TRASHI - no me ves

RUSOWSKY, BARRY B, DRUMMIE - bla bla bla

SIMONA - FRESH

REBE - Marisol ’

PACO MORENO - Mirada de pirada