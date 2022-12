59:17

Bernarda con Carlotta Cosials, Valverdina con Pavlo También... ¡música para que ningún músico cene solo!

Playlist:

SOFÍA AMORES, ALE VAEZ - Mejor que yo

CASERO, SOFÍA AMORES - No te lo quiero decir

JORDANA B, MARTA MOVIDAS - Leandro Tudela

CASTRO, CARIÑO - Nos volverá a pasar

VALVERDINA, PAVLO TAMBIÉN - friki

NAVXJA, TURIAN BOY - Como Edward Cullen en Luna Nueva

IÑIGO SOLER, VALDIVIA - Adiós

AMOR BUTANO, LABORDE - La Plaza

BEAROID, KIMBERLEY TELL - Tercera Guerra

KIMBERLEY TELL, MARIAGREP - Nada mal

BLANCO PALAMERA, MARÍA BLAYA - Con los angelitos (María Blaya remix)

BRATTY, HINDS - ¿Y cómo?

DA SOUZA, EVA FERNÁNDEZ - Diarro

TOMÁSSS, GAMBOA - Billetes de 100

NEVVER, CLAUDIO MONTANA - Te veo en cada vaso de agua

MARGARITA QUEBRADA, LUZ FUTURO - No sé cuántas horas

CRISTINA LEN, ALBA MBENGUE - por qué?

BERNARDA, CARLOTTA COSIALS - Corazón roto

Foto de Hinds y Bratty por Neelam Khan Vela.