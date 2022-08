59:00

No puedo parar de dibujar plantas en todas partes

Temas para dejarte llevar por la magia de la naturaleza, de un rincón en tu jardín o por la pena al ver tus plantas moribundas. Con canciones de Choley, Rodricc, Tronco o Chavales.

Playlist:

CHAVALES - Las plantas de la terraza

CAROLINA DURANTE - La planta que muere en la esquina

ESTRELLA FUGAZ, CATALINA LEYN - Las plantas

GANGES - Árbol Deku (Versión Acústica)

MARTA KNIGHT - The Garden

CHOLEY - La chica del jardín

CARLOTA - Flores

DAN PERALBO, EL COMBOI - Margarita

RODRICC - pétalos de margarita

ALGO - Rosas (La Oreja de Van Gogh)

TRONCO - El helecho

MARINITA PRECARIA - Al campo

HINDS - And I will send your flowers back

VERA FAUNA - En mi jardín, un capullo

MEDALLA - Flores

SEN SENRA - Tumbado en el jardín viendo atardecer